Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Orman Kahramanları ormanlarımızı alevlerden kurtarmak için durmadan mücadele ediyor. Orman yangınına sebep olacak davranışlardan uzak durarak onlara yardımcı olabilirsiniz. Bugün çıkan 8 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık.” ifadelerine yer verildi.

7 YANGIN KONTROL ALTINDA

4 Eylül itibariyle Balıkesir; Burhaniye ve Susurluk, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale ve Muğla’da meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Tokat ve Manisa’da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.



Balıkesir'deki yangın kontrol altına alındı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını sabah kontrol altına alınabildi.