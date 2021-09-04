Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi Teos Marina'da Murat İyriboz ve Elvio Pennetti tarafından düzenlenen turnuvanın ilk gününde, 52 tekne için kayıt yaptırıldı.

Günün sonunda ekipler Teos Marina'ya 8 bluefin orkinos ve 1 kılıçbalığı ile döndü. Turnuva alanına getirilen balıklar boy ve ağırlık kriterlerine göre hakem heyeti tarafından değerlendirildi.

Orkinoslar ile kılıçbalıklarının farklı puanlarla değerlendirildiği Tuna Masters Teos Devler Ligi'nde, "Orki Team" adlı tekne ile katılan Suat Yiğit, Yasin Çinkaya, Tayfun Çetinbay ve Oğuzhan Durmaz'dan oluşan takımın yakaladığı 74,5 kilogram ağırlığında ve kılıç dahil 272 santimetre boyundaki kılıçbalığı ilk günün en büyük balığı oldu.

"OLTADA TÜRKİYE REKORU DİYEBİLİRİM"

İlk müsabaka gününü değerlendiren organizatör Murat İyriboz, "Çok ciddi bir kılıçbalığı yakaladık. Kılıcı dahil boyu 2 metre 72 santim, kılıçsız da 1,85. Kılıçbalığı için çok fazla. Biz orkinosta 200 kilolar da yakalıyoruz ama böyle bir kılıç hiç olmadı. 20 kilo 30 kilo oldu. Müthiş bir balık. Oltada Türkiye rekoru diyebilirim. Mutluyuz." dedi.

Turnuvada Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü katkılarıyla, "1 yakalıyoruz 1000 salıyoruz" sloganı ile denize 5 bin çipura yavrusu salındı.

Doğaya saygı duruşu niteliğinde değerlendirilen etkinliğe aileleriyle gelen çocuklar, balık yavrularını kovalarla denize dökerken renkli görüntüler oluştu.

Yarışmacılar, final günü olan 5 Eylül sabahı "Altın Kemer" için büyük balığın peşine düşecek.

"Altın Kemer"e giden yolda ilk etap olan Tuna Masters Teos'ta alınan sonuçlar, gelecek hafta gerçekleşecek "Tuna Masters Alaçatı" etabı sonuçları ile toplanarak "Tuna Masters of the Year" takımı belirlenecek.

Geçen yıl kemerin sahibi olan Shamu ekibi, unvanını koruyamazsa, kemeri bu yıl kazanan ekibe teslim edecek. Her iki turnuvada yakalanan balıklar ve toplanan puanlarla kazanan takım, bir yıl boyunca şampiyonluk kemerini taşıyacak.

Sezonun açılmasıyla balıkçılar ilk siftahlarını yaptılar 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından balıkçılar, gece yarısı ağlarını denize attılar. Deniz özlemlerini gideren balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu.

Balıkçılar dualarla denize uğurlandı Türkiye'de denizlerde balık av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı.