Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde'de yolcu minibüsü ile AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Umut Kirenli (7), Serdar Kirenli (39), Ömür Aksoy (44), Emrecan Aksoy (6) ve Emine Aksoy (42) ile otomobilde bulunan Milletvekili Danışmanı Gürkan Özcan, Fuat Aslankaya (69) ve gazeteci Mehmet Aşar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Özel Medikar ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

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