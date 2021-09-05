Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ VE ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.

Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35