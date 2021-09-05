Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ VE ALTINDA SEYREDECEK
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.
Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35