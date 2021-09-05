Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan işçiler ise tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

2015 YILINDA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Öte yandan aynı fabrikada 2015 yılında da yangın çıktığı ve yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin şehit olduğu öğrenildi.

Silivri'de plastik fabrikasında yangın Silivri Değirmenköy'de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede birçok ekibin müdahalesi sonucu söndürüldü

Sirke fabrikasında çıkan yangının faturası 300 bin TL Eskişehir’de sirke fabrikasında yangın çıkmıştı. Yangının ardından yaklaşık 300 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.