Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok işte çalışan ve çalıştığı işten ayrılıp Türkiye’yi gezmeye karar veren Fatih Baran Akyüz, ilk başlarda sırtına çanta takıp yollara düştü.

KARAVANINI KAHVE DÜKKANINA ÇEVİRDİ

3 yıl önce eski bir otobüs alıp bunu hem karavan hem de iş yeri olarak 500 bin lira harcayarak yeniden tasarlattırdı. Türkiye’nin tüm illerini gezen Akyüz, gittiği her yerde karavanıyla tatil yaparken aynı zamanda kahve dükkanı olarak tasarlattığı karavanda yaptığı çeşit çeşit kahveleri müşterilerine sunuyor. Gittiği her yerde gezginin karavanını görmek ve kahve içmek için çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.

“GİTTİĞİM HER YERDE HEM TATİL HEM DE KAHVE SATIYORUM”

Karavanının hem yaşam alanı hem de iş yeri olduğunu söyleyen Fatih Baran Akyüz, "Ben karavanımla il il gezip hem tatil yapıyor hem de kahve satıyorum. Ben 23 yıldır yollardayım, ilk başlarda sırt çantamla geziyordum. Sonra bu karavana dönüştü, bu aracı 3 yıl önce 500 bin liraya tasarım yaptırdım. Zaten geziyordum dedim ki işim evim bir yerde olsun deyip karavanımı kahve dükkanına çevirdim. Gittiğim her yerde hem tatil hem de kahve satıyorum. Görenler çok beğeniyor. Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun deyip bol bol fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

Karavan ekonomisi Sadece karavanlara değil, ekipmanlara da talep arttı. Tente, tepe klimaları, set üstü ocak, mangal, kamp masaları, projeksiyon perdeleri gibi birçok kalemde talep patlaması yaşanıyor.

Karavanın günlüğü 2.500 TL! Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle karavanda tatilin tercih edilmeye başlaması, kiralık karavanlara talebi arttırdı.

Karavanda facia: 3 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu ABD'de bir karavanda kalan 5 kişi, karbonmonoksitten zehirlendi. İçlerinden 3'ü ölürken diğer 2'si hastanede mücadele veriyor.