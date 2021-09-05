Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bugün sabah saatlerinde hayvanlara yem vermek için saman çıkaran 56 yaşındaki Neriman Yılmaz, samanların altında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah erkenden büyükbaş hayvanlara yem vermek için saman çıkaran 6 çocuk annesi Neriman Yılmaz, saman balyalarının üzerine devrilmesi sonucu havasız kaldı. Nefes almakta zorlanan ve ağır yalanan kadın yakınlarının durumu fark etmesi üzerine çağrılan ambulansla Üzümlü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Neriman Yılmaz kurtarılmadı. Jandarma ekipleri olay mahallinde incelemede bulunurken Yılmaz’ın cenazesinin Pişkidağ’da toprağa verileceği bildirildi.

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