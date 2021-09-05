Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öğle saatlerinde bir kapalı otoparkın özel görevlisi, otoparkın yanındaki parkta bulunan bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Görevli, şahsa seslense de cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık çalışanları geldi.

10 YILDIR SOKAKLARDA KALIYORMUŞ

Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ölen şahsın Muharrem Demir (69) olduğu belirlendi. Yaşlı adamın yaklaşık 10 yıldır sokaklarda kaldığı öğrenildi. Polisin haber vermesinin ardından şahsın oğlu Necati Demir de olay yerine geldi.

OĞLUNUN SON BAKIŞLARI YÜREK BURKTU

Necati Demir, bank üzerinde hareketsiz yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan oğlunun son bakışları yürek burktu. Şahsı mahalle sakinleri teselli etti.

Polis ekipleri yaşlı adamın ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Ceset, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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