Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2021'DE 143 TERÖRİST TESLİM OLDU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 143'e yükseldi.

1 Ocak'tan itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendi. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatlarında, aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.