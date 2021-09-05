Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dokuzağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Aramada kamyonun kasasındaki brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından ilgili kuruma teslim edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü A.A. gözaltına alındı, kamyona el konuldu.

İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı ​İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi içerisinde bulunan 191 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Durdurulan minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı! Gözaltılar var TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinden 50 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.