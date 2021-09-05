Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 18.40 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Havalimanı güzergahına turizm otobüsüyle seyir halinde bulunan 45 yaşındaki Uğur Efe, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Hande Aykurt yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı. Otobüs ise büyük bir hızla yol kenarındaki işletmelere zarar verdikten sonra, oto tamirhanesine girerek durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün iş yerinin duvara çarpmasıyla sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü Efe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Refüje çıkan otomobilin içinde sıkışan yolcu Sevgi Ekmekçi ve sürücü Hande Aykurt için ekipler seferber oldu.

"AYAĞIM KALDI" DİYE FERYAT ETTİ

Otomobilin parçalarının kesilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Hande Aykurt, ”Ayağım ayağım kaldı’ diyerek feryat etti. Ekiplerin çabası sonucu çıkartılan iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyan Aykurt’un yakınları büyük panik yaşadı. Kaza sonrası bölge savaş alanına dönerken, meraklı kalabalık ekiplere zor anlar yaşattı. Gazi Bulvarı’ndan üniversite yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. 3 İşletmede oluşan maddi zararın yanı sıra, oto tamirhane içindeki 3 araç da hasar gördü. Savaş alanını andıran bölgedeki cam kırıkları ve ağaç dallarını polis ekipleri süpürdü. Otobüs ve otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ALLAH'TAN HAFTA SONUYDU"

Hafta sonu olması iş yerlerinin kapalı olmasının yanı sıra yaya trafiğinin de az olması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.

Otobüsün girdiği iş yeri çalışanlarından Ramazan Bakırcı, “Evdeydik, hafta sonu bugün. Ailemle yemek yiyorduk. Telefonla buraya geldik. Allah’tan hafta sonu aracın girdiği yerde çalışan arkadaşlarımız oluyordu, ölebilirlerdi. Ucuz atlatıldı. Maddi hasarla bitti olay Allah’tan. İş yerimize otobüs karşı şeritten atlamış geldi” diye konuştu.

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