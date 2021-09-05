Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Kervansaray Mahallesinde meydana gelen olayda B.Ö., eşi S.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamış sonrasında ise B.Ö., yanındaki silahla eşine ateş açarak ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan B.Ö., sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, B.Ö.'yü gözaltına aldıktan sonra hastane bahçesinde de geniş güvenlik önlemi almıştı.

Yoğun Bakım ünitesinde 3 gündür tedavi gören S.Ö., yaşam mücadelesini kaybetti.

Son nefesini eski eşinin yanında verdi Eski eşiyle birlikte Kilis'ten Gaziantep'e giden bir kişi, otomobille virajı alamadı. Ardından feci bir kaza yaşandı.

Ananesinin cenazesini taşıyan aracın altında kaldı Şanlıurfa'da 3 yaşındaki erkek çocuğu, anneannesinin cesedini taşıyan cenaze nakil aracının altında kaldı.