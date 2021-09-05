Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Akçay Mahallesi 205. Sokak’ta meydana geldi. Bir inşaatta bilinmeyen nedenle çöpler tutuştu. Bu sırada çöpleri söndürmeye çalışan kişide yandı.

Görenlerin ihbarı üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Buzdolabı yandı, ev küle döndü Düzce’de akşam saatlerinde bir evde buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında tüp patlamadan evden çıkartıldı.

Apartmanın arasındaki çardak alev alev yandı Malatya’da iki apartmanın arasında bulunan çardak alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Alevler apartmanlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.