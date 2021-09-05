Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde, Asarlık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne giden vatandaşları taşıyan F.P. idaresindeki servis minibüsü, freninin patlaması sonucu geri geri kaymaya başladı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen minibüs, geri geri giderek 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. Minibüs zemin kattaki eve çarparak dururken, evde hasar oluştu.

20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ev halkından yaralanan olmazken, olay sonrasında apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi ambulanslara alınarak Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, minibüs düştüğü yerden vinç vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

D-100’de feci kaza! 13 yaşındaki çocuk araca sıkıştı İki otomobilin, D-100 Karayolu’nda çarpışması üzerine araçlardan birinde bulunan 13 yaşındaki çocuk sıkışarak yaralandı. D-100 Karayolu’nda 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 13 yaşındaki çocuk araçta sıkışarak yaralandı. Kazanın etkisi ile bariyerden fırlayan demir parçası, karşı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin tekerleğine saplandı.

Feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı Siirt'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de feci şekilde yaralandı.