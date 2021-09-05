Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta, 73 yaşındaki yaşlı kadın ve kızı karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen aracın altında kaldı. Tesadüfen kaza alanında bulunan sağlık görevlisinin müdehalesine rağmen kritik durumda olan iki kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdehalelere rağmen öldü.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Kaza, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa S. (59) idaresindeki Toyota marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şengül Sarı (55) ve Nazikar Sarı’ya (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Şengül Sarı ve Nazikar Sarı ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlıkçı, ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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