Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi Kayalıklar mevkiinde meydana geldi. Gece otluk ve ağaçlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bir yandan da yangın bölgesinde bulunan bir vatandaş, bölgenin kayalık olması sebebiyle alevleri kameraya alarak, yangının söndürülmesi için yardım çağrısı yaptı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların gayreti ile ulaşılması güç yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Söke'deki yangın kontrol altında Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında ormanlık ve zirai alan zarar gördü.

Ümraniye’de 3 katlı binada yangın paniği Ümraniye’de 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıyı kısa sürede söndürdü.