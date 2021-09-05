Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Kuşadası'nda eğlenmek ve yemek yemek üzere restorana giden şahıs, bir daha evine dönemedi. Aynı masada oturdukları grupla tartışmaya başlayan şahıs ve yanındakiler tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı sakdırıya uğradı. İki kişinin ağır yaralandığı kavga, yaralılardan birinin hayatını kaybetmesi üzerine cinayetle bitti.

RESTORANDA BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirleri ile tanışık oldukları öğrenilen bir grup aileleri ile birlikte akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladılar. İddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A. isimli şahıs tarafından bıçaklanan R.A. ile H.Ç. isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KALBİNDEN BIÇAKLANAN YAKINLARININ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Vatandaş kamerasına yansıyan kavgada tarafların ellerinde bıçakla birbirlerine saldırdığı görülürken, kadınların ise kavgayı önlemek için büyük çaba sarf etti. İlk etapta olayın vahametini anlayamayan kadınlar yerde yatan yakınlarının kalbinden bıçaklanmış ve ağır yaralı olduğunu görünce uzun süre gözyaşı döktüler.

Olaydan sonra otomobile binerek bölgeden uzaklaşan şüphelinin güvenlik güçleri tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

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