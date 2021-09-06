Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Korkuteli-Fethiye karayolu Küçüklü Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden Lasif Uysal (51) yönetimindeki 48 ABS 859 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER DE VARDI

Kazada otobüs sürücüsü Lasif Uysal olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu M.M.A.I (22), A.A.M.S (23), M.A.M.A. (27), B.M.M.A. (21) ile E.U. (41), N.A (20), A.K. (36), H.K. (36) ve Ş.Ü. isimli Türk yolcular yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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