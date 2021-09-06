Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,45 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Rodos adasının batısı olduğu belirlenirken, Marmaris ilçesine 63 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.
Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, çevre illerden de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı. 5 büyüklüğündeki depremin ardından 16 artçı sarsıntı daha meydana geldi.