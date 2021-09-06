Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kavga eden kişilerin gündüz hep birlikte bir tanıdıklarının düğününe gittikleri düğünden sonra birlikte restorana gidip aynı masada yemek yedikleri öğrenildi. Bu sırada restoranda kavga etmeye başlayan taraflardan D.A. isimli şahıs Rasim Yıldız’ı kalbinden H.Ç. isimli şahsı da kolundan bıçakladıktan sonra otomobil ile olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rasim Yıldız, hayatını kaybederken H.Ç. isimli şahsın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olaydan sonra cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kuşadası Polisi D.A.’yı Selçuk Pamucak’ta kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Akşam yemeği cinayetle bitti! Aydın'da restoranda yemek yiyen şahısların, tartışarak birbirine girmesi üzerine bıçaklanan 2 şahıstan biri öldü.

Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı! İnternetten araştırmış Elazığ'da geçtiğimiz yıl eşini öldürüp kayınvalidesini bıçaklayarak yaralayan zanlının internet üzerinden yaptığı aramalar ortaya çıktı. Şahsın, eşini öldürmeden önce arama motorundan cezaları araştırdığı belirlendi.