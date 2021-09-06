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Rize ve Artvin sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
06.09.2021 - 10:18 | Son Güncelleme: 06.09.2021 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar toplam 4 bin 737 personel ve bin 292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır. Her iki ilimizde toplam 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Rize’de kaybolan 4 vatandaşımızın arama çalışmaları halen devam etmektedir.
Etiketler : rize,artvin,sel felaketi,
802263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/802263.aspx
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