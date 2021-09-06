Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya’dan ithal edilen kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı.

GÖKTAŞI OLDUĞUNU FARK ETTİ

Ayırdığı yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi. Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı.

GRAMI 45 DOLAR

Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi. Ermiş, “Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra bizde kendimize göre araştırmalarımıza başladık. Kömür ticareti yapanlar Rusya’dan geldiğini söyledi.” dedi.

“1 MİLYON YILLIK OLDUĞU SÖYLENİYOR”

Bulduğu göktaşını teyit etmek için belli yerlere gösterdiğini belirten Ermiş, “Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara’ya daha sonra farklı şehirlere 8’şer gram olarak gönderdim. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Göktaşı hatta 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor.” açıklamasında bulundu.

“ÖFKEMİZ YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI”

Kömür firmasını şikayet ediceğini söyleyen Ermiş, “Biz bunu satacağız, faydalanalım. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz. Fazlada fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Numunelerde gram olarak eksildi, şuanda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi, araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı” dedi.

NASA topladığı gök taşı örneklerini incelenmesi için dünyaya getiriyor NASA'nın Osiris-Rex adlı uzay aracının topladığı gök taşı örnekleri numune teslim kapsülüne yerleştirilerek dünyaya geri dönmeye hazırlanıyor.

Tarlada buldu: Gök taşı olduğunu iddia ediyor Ardahan’da yaşayan Güven Kılıç (33), tarlasını sürerken siyah bir taş buldu. Kılıç, 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği cismin incelenmesini istedi.

Sarımsak hasadı yaparken tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti Kastamonu’da dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını hasat eden çiftçi, tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti. Tarlada yenilerini bulma ümidiyle arayışlarını sürdüren çiftçi, bulduğu taşın araştırılmasını istiyor.