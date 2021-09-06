Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da babası tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü öne sürülen 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D'nin defin işlemleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve beraberindeki kurum personelince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Amara D'nin cenazesi, Yeni Asrı Mezarlığa getirildi.

Kız çocuğunun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve belediye ekiplerince toprağa verildi.

KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da 3 Eylül'de Şıhmaksut Mahallesi'ndeki evlerinde üzerine dökülen tinerin tutuşması sonucu yandığı belirtilen Amara D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kızını yaktığı iddia edilen baba M.D. tutuklanmış, Amara D'nin 12 yaşındaki kardeşi koruma altına alınmıştı.

10 yıl sonra eşini yeniden defnetti Artvin’de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçede mezarların taşınma işlemi devam ediyor. 2011 yılında vefat eden eşinin mezarı yeni yerleşim yerine taşınan Fatma Coşkun, "Kimse yakınının mezarını taşımasın, bırakın sular altında kalsın" dedi.

Kazada bir aile yok oldu! Yan yana defnedildiler Adana'da düğün yolundaki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.