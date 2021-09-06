Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuğun otizmli olması endişeleri artırırken, bulunması için NSW eyaleti tarihindeki en büyük arama çalışması başlatıldı.

GÜNLER SONRA BULUNDU

Günlerdir bulunamayan çocuk, pazartesi günü helikopterler tarafından evine 500 metre mesafede bulundu.

“ÇOCUĞU BULDUM”

Eyalet polisi tarafından paylaşılan görüntülerde ise polis, "Çocuğu buldum" diye haykırıyor. Görüntülerde çocuk bir derede duruyor ve su içip yüzünü yıkıyordu.

“KAÇIRILDIĞINDAN KORKTUM

Çocuğunun bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan anne Kelly Elfalak, “Gözümün önündeydi, bir anda kayboldu. Hiç uzaklaşmazdı, kaçırıldığından korktum” dedi. Kontrol için hastaneye kaldırılan çocuk pizza ve muz yiyerek keyif yaptı.

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