Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

lk kez timsah avına çıkacak olan 28 yaşındaki Ty Powell'de izin çıkan şanslı kişiler arasındaydı.

“ANNE BAK DİNOZOR YAKALADIM”

Powell'ın şansı bununla da bitmedi, en büyük timsahı da o avladı. Diğer birkaç avcının da yardımıyla Yazoo nehrinde 4 metre uzunluğunda, 350 kilo ağırlığında timsah yakalayan Powell, sevincini sosyal medyada “Anne bak dinozor yakaladım” mesajıyla paylaştı.

KUYRAĞU KOPUKMUŞ

Yeni avcı, timsahın kuyruğunun bir kısmının kopuk olduğunu, yoksa yakaladığı avın daha da uzun olduğunu söyledi.

Avcılar 2 Avustralyalı askeri yaralayan timsahı yakaladı ve öldürdü Avustralya'da bir grup avcı, iki askeri ısırarak ağır yaralayan timsahı yakalayarak öldürdü.

Timsah Avustralyalı askerin kafasını ısırdı Avustralya’da bir asker Cape York Yarımadası’ndaki bir balıkçı köyü sahilinde yüzerken timsah saldırısına uğradı.

Görenler şoke oldu! Sokak ortasında timsah Hindistan'da sokakta serbestçe gezinen dev timsah görenleri şaşkınlığa uğrattı.