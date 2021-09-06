Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulların yüz yüze eğitime başladığı ilk günde korkutan anlar İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Saat 13.45 sıralarında yokuş aşağı inen servis aracı freni patlayınca Aydın Uçkan İlkokulu önünde bekleyen veli ve öğrencilerin arasına daldı. Araç bir otomobile çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 öğrenci ve 2 veli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı 2 öğrenci çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı veliler ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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