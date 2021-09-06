Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük'te bir hemşire çalıştığı hastaneye gitmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı. Arkadaşlarının aramalara cevap alamayınca polise haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, talihsiz kadını ölü olarak buldu.

İŞE GİTMEMESİ ŞÜPHE TOPLADI

Olay, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Meral Uğur (57) işe gitmeyince mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşılamaması üzerine durum polise bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Uğur'un evine giden polis ekipleri, çilingirle içeri girdi. Hemşireyi hareketsiz halde bulan polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede hemşirenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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