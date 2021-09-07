Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde otomobil sürücüsünde tabanca olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

42 LİTRE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Aracı karayolu üzerinde durduran ekipler ardından arama yapıldı. Aramada, 4 çanta içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen bandrolsüz doldurulmuş 6 adet 100 cl votka, 20 adet 70 cl votka, 17 adet 50 cl votka, 23 adet 35 cl votka, 12 adet 50 cl viski olmak üzere toplamda 42 litre alkollü içki ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı.

FETÖ'nün sınav yapılanmasına operasyon! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2011 yılı hakim/savcı sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı olan 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim/ savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde, 07/09/2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

40 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.