Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zanlı ilk ifadesinde suçunu kabul ederek silahı Kırıkkaleye kaçarken otobana attığını itiraf etti.

OTOBÜSE ATEŞ AÇARAK KAÇTI

Ankara'nın Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, dün saat 17.00 saatlerinde Güven D. (37) 16 LE 123 plakalı aracı ile seyir halinde iken, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Şahin Körpe ile trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonucunda Güven D. yanında bulundurduğu tabanca ile otobüse ateş ederek olay yerinden otomobili ile kaçtı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, zanlının otomobilinin plaka bilgileri üzerinden yaptıkları çalışmalarda otomobilin Güven D.'nin eşi S.D'ye ait olduğunu belirledi. S.D'ye ulaşan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili Güven D.'de olduğu bilgisi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlı Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

KULLANDIĞI SİLAHI ATIP KAÇTI

Güven D. polise verdiği ilk ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ederek, yol verme tartışmasından dolayısı ile EGO otobüs şoförüne kendi üzerinde bulunan silah ile ateş ettiğini, şahsın yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden aracı ile uzaklaştığını itiraf etti. Öte yandan kendisinin alkollü olduğunu, olay yerinden ayrıldıktan sonra Kırıkkale'ye gitmek üzere otobana çıktığını, otobanda seyir halinde iken camı açarak olayda kullandığı silahı yol kenarına attığınıda belirtti.

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