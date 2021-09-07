Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20'nci ve 21'inci Dönem Milletvekili yapan Mustafa Bayram’ın torunu Emin Bayram ve 23'üncü Dönem Milletvekili Saffet Kaya’nın kızı Merve Kaya’nın nikah töreninde, çifte 4 kilo altın takıldı.

100 ARAÇLIK KONVOY OLUŞTURULDU

Ankara’da özel bir otelde, 20. ve 21. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram’ın torunu Emin Bayram ve 20. ve 21. Dönem Doğru Yol Partisi ve 23. Dönem AK Parti Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın kızı Merve Kaya için nikah töreni düzenlendi. Erkek tarafı, gelin alma merasimi için oluşturulan 100 araçlık konvoy ile nikah töreninin yapıldığı otele geldi.

BİRÇOK SİYASETÇİ DÜĞÜNEYDİ

Bin 500 davetlinin bulunduğu törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Köksal Toptan, eski İçişleri bakanı Efkan Ala ve Abdülkadir Aksu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gibi birçok siyasi isim de katıldı. Merve ve Emin çifti, nikah töreninde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un sorusuna “Evet” diyerek dünyaevine girdi. Çiftin evliliğine, düğüne davet edilmiş 25’i aşkın siyasetçi tek tek şahit oldu. Altınok tarafından nikahları kıyılan çifte aile cüzdanını, uzun yıllar Türk siyasetinde yer almış eski Meclis Başkanı Köksal Toptan takdim etti.

4 KİLO ALTIN VE 2 MİLYON LİRA PARA TAKILDI

Müzik dinletisi, yemek ikramı ve oyun havaları eşliğinde çekilen halayın ardından yeni evli çiftin takı merasimine geçildi. Takı merasiminde davetliler, teker teker yeni evli çifte para ve altın taktı. Pandemi önlemleri dolayısıyla bir sandığa zarf koyarak atılan paraların yanı sıra geline çok sayıda altın kolye, beşi bir yerde ve bilezik takıldı. Gün sonunda Ertoşi Aşireti’nin önden gelen ismi Hamit Bayram’ın oğlu Emin Bayram’a 2 milyon lira nakit para, geline ise 4 kilo altın takıldı. Saat 19.00’da başlayan nikah töreni gece yarısına kadar devam etti.

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