Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avda kullanılan şahinler için Suudi Arabistan’ın Malham şehrinde müzayede düzenlendi.

REKOR KIRDI

Satılan şahin Suudi Arabistan’da şu ana kadar bir şahin için kaydedilen en yüksek fiyattan satış oldu.

ABD'DEN GETİRİLDİ

Bir yaşındaki şahin, müzayedeye ABD’deki Amerikan Pasifik Kuzeybatı Şahinleri çiftliğinden getirildi. Bu çiftlik, dünyanın en değerli şahinlerini yetiştirmesiyle tanınıyor.

ŞAHİN TÜRLERİNİN EN BÜYÜĞÜ

Şahin, 42 santim boy, 1 kilo ağırlığındaydı. Geleneksel müzayedede bu sene 14 ülkedeki çiftliklerden şahinler yer aldı. Suudi Arabistan yönetimi şahin yetiştiriciliğini teşvik ediyor. Ülkede bu konuda 20 binin üzerinde çiftlik var. Beyaz gryfalcon, dünyada şahin türlerinin en büyüğü.

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