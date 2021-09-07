Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop'un Ada Mahallesi Sarı Sandal Sokak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Osman Erbay (35) idaresindeki 57 AAV 472 plakalı motosiklet ile Yeliz Özcan'in kullandığı 57 AU 857 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cevreden olayı görenler durumu 112'ye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tuzla’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Tuzla’da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana gelmişti. Meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

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