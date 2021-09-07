Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangınına takviye olarak gelen Yenişakran Orman İşletme Şefliği'ne bağlı A80 numaralı orman yangın arazözü, yangının kontrol altına alınmasıyla yoldan tekrar döndüğü sırada Zeytindağ köyü yakınlarında blok ormanın içinden yükselen dumanı fark etti.

2 BİN HEKTARLIK ALANI YANMAKTAN KURTARDI

Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede 2 dakika içinde yangına müdahale ederek kontrol altına alan ekip, 2 bin hektarlık ormanı yanmaktan kurtardı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının şüphelisi olarak 18 yaşından küçük 2 çocuk hakkında ailelerinin nezaretinde işlem başlattı.

Beyoğlu'nda tarihi otelde yangın Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'da çıkan yangın kontrol altında Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.