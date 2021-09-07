Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Esenşehir Mahallesi’nde Füsun Sokak ve Mücevher Sokağın kesişim noktasında geçtiğimiz cuma günü kaza meydana geldi. Yol kesişiminde karşı karşıya gelen araç ile kamyonet çarpıştı.

SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anında 8 ve 11 yaşlarındaki kızlarıyla kaldırımda yürüyen Yasemin Kibar, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen kamyonetin sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"HER HAFTA 3-4 KAZA OLUYOR"

Vatandaşlar, kazaların tekrar yaşanmaması için yetkililerden önlem almalarını istedi. Sıklıkla kazaların yaşandığı mahallede esnaf olan Yaşar Kula, “Burası sanayiye yakın bir bölge olduğu için trafiğe etkisi çok fazla oluyor. Sanayi olmasından sonra cadde gibi araç trafiği oluşmaya başladı. Burada her hafta 3-4 kaza kesinlikle oluyor. Buraya acilen bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Otomobiliyle takla attı! Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi Antalya’da önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü otomobiliyle takla attı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelip aracın halini gören yakınları ise sürücünün hayatını kaybettiğini sandı. Sinir krizi geçiren yakınları, cep telefonundan sürücünün ambulanstaki fotoğrafının gösterilmesiyle sakinleştirildi.

Ergene'deki tren kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kazada vefat eden Suzan Aksoy’un eşi Halil Aksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.