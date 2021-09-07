Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe girişindeki Karacabey mevkiinde kaza meydana geldi. Yakup İ. yönetimindeki tır, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinden patates sökümünden gelen tarım işçilerinin bulunduğu 46 PF 661 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüs şarampole devrilirken, içerisinde bulunan 18 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DURUMU AĞIR OLANLAR VAR

Yaralılar ambulanslar ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da trenin çarptığı servisin sürücüsü tutuklandı Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, minibüs trenle çarpışmış 7 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralanmıştı. Kazada kusurlu bulunan servis sürücüsü tutuklandı.

Karşı şeride geçen otobüs önce otomobile çarptı, ardından iş yerine daldı Antalya'da karşı şeride geçen turizm otobüsü önce otomobile çarptı, ardından bir iş yerine girerek durabildi. Kazada otomobil ve otobüs içinde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.