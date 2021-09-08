Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Borunun patlaması sebebiyle bulvarın üzerindeki yol çöktü. Yolda yaklaşık 8 metre çapında çukur oluştu. Oluşan göçük nedeniyle bulvar trafiğe kapatılırken, borudan akan sular nedeniyle çevredeki evler ve iş yerleri de su altında kaldı.

"3-4 YILDIR SU BORUSU PATLIYOR"

İş yeri su altında kalan Enes Yıldız, ”Burada 3 yıldır, belki 4 senedir su borusu patlıyor. Her seferinde söylüyoruz düzgün yapmıyorlar. Sürekli asfalt patlıyor, yama yapıyorlar. Bu suyun çekilmiş hali, burası göl olmuştu. Belki bir buçuk saat suyun geçmemesi için etrafı taşla doldurduk. Buraların halini görüyorsunuz. Mecbur biz temizleyeceğiz. Mağdur oluyoruz. İçerisi su altında kaldı. Dükkanın içerisinde bir sürü mal vardı, hepsi su oldu” diye konuştu.

Boru hattı delindi! Tonlarca petrol boşa aktı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattı denilince metrelerce yüksekliğe petrol fışkırdı.

Su borusu hayat kurtardı: 3 yaralı Karabük'te yoldan çıkarak şarampole düşen aracı uçuruma yuvarlanmaktan su borusu kurtardı. Kazada 3 kişi yaralandı.