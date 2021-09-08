Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Halkalı'da alkollü araç kullanan sürücü kazaya sebep oldu. Kazada 3 araç birbirine girdi.

ARACIYLA TAKLA ATTI

Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Başakşehir istikametine 34 PBE 73 plakalı Nissan markalı aracıyla giden Haydar Y., makas atarak ilerledi. Kontrolünü kaybeden Haydar Y., aynı yöne giden Meltem B., idaresindeki 34 DAR 776 plakalı SEAT İbiza markalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Meltem B.’nin kullandığı araç refüje çıkarken, Haydar Y.’nin kullandığı araç ise karşı şeritte park halindeki başka araca çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, Haydar Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK CANAVARI ÇIKTI

Polisin olay yerinde yaptığı alkol testini Haydar Y., ret etti. Sürücünün kimliğini sorgulayan polis ekipleri, Haydar Y.’nin daha önce ehliyetine iki kere alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve alkol testini üç sefer ret etmekten de hakkında işlem yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri Haydar Y.,’yi gözaltına alarak karakola götürdü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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