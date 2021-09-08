Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yaşayan 58 yaşındaki ev hanımı Aysel Güdücü, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırmaya karar verdi. Test sonucu pozitif çıkan Güdücü, virüsün etkilerinin artması üzerine Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım sürecinin oldukça zor ve korkutucu olduğunu dile getiren Güdücü, virüse yakalanmadan önce aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Virüsü atlattıktan sonra vatandaşları aşı olmaya davet eden Güdücü, “Ben aşı olmadım. Yoğun bakımda kaldım ve çok zordu. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Bu hastalık gerçekten çok zor. Aşı vurulmamak cahillikten başka bir şey değilmiş. Hiç kimseye inanmamak gerekiyor. Bu hastalık çok zormuş. Durumum daha iyiye gidiyor ve bu yüzden mutluyum. Yaşamak çok güzel” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA AŞI OLMADIĞINA ÇOK PİŞMAN”

Aşılama takviminin başlamasından itibaren Yunus Emre Devlet Hastanesinde yaklaşık 310 bin aşı yapıldığını ifade eden Başhekim Yardımcı Dr. Gamze Akın Mumcu, “Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde bugüne kadar yaklaşık 310 bin aşı yapıldı. Eskişehir’de aşıya olan ilgi iyi. İlk başta da çok hızlı bir aşılama süreci geçirdik. İnsanlar şunu bilmeli ki şu anda aşısızların pandemisi yürüyor. Okulların açılmasıyla daha da artacağını düşünüyoruz. Şu an için sevdiklerimizi ve kendimizi korumak için yapabileceğimiz en güzel şey aşılanmak. Hastamız şu anda aşı olmadığına çok pişman. Hayatın çok güzel olduğunu söylüyor. ‘Yoğun bakımdan çıktım ama herkes bu kadar şanslı olmuyor’ diyor” ifadelerini kullandı.

“Pandeminin ilk başlarında yoğun bakımlarımızda yaşlı hastalarımız daha fazlaydı ama şu an genç ve aşısız genel durumu kötü olan hastalarımız var”

Yoğun bakımda yatan hastaların yaklaşık yüzde 80-85’i aşısız veya aşı dozunu tamamlamamış olduğuna dikkat çeken Yoğun Bakım Sorumlusu Sağlık Memuru Metin Ayvaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Korona yoğun bakımında yatanların yüzde 80-85’i aşısız veya aşı dozunu tamamlamamış hastalardan oluşuyor. Aşısı tam olarak tamamlanan hastalar az oluyor. Genellikle aşısız hastalar ve durumları kötü oluyor. İş işten geçtikten sonra keşke aşı olsaydık diyen hastalarımız oldukça fazla. Yoğun bakımda yatan hastaları görseler kesinlikle aşı yaptırırlar, yani yoğun bakımda durum gerçekten kötü. Herkesin aşı olması gerekiyor. Aşı olmadan bu işin önüne geçemeyeceğiz. Biz sağlıkçılar olarak gerçekten yorulduk. Aşı yaptırmayanlar diğerlerinin hakkına giriyor. Bu konuda en çok yıpranan kesim sağlık personelleri oluyor. İnsanlar aşının koruyuculuğunun olmadığına inanıyor ama böyle bir şey yok. Yatan hastalarda bunu görüyoruz. Aşılı olanlar yoğun bakımda nadir ve onlarda kronik rahatsızlığı olanlar oluyor. Çocuklarda bazı belirtiler çok belli olmuyor ve ailelere bulaştırabiliyorlar. Aşılı olan insanlar virüsü daha rahat atlatıyor. Pandeminin ilk başında yatan hastaların yaş ortalaması yüksekti. Yaşlı kesim aşılama bittikten sonra gelen sayısı düştü. Şu anda delta veya diğer varyantlarla 30 yaşında hastalarımız gelmeye başladı. Yoğun bakımda daha genç yaşta ve genel durumu kötü olan hastalarımız var.”

“GELİN AŞINIZI OLUN, SAĞLIKLI OLUN”

Okula başlamadan önce aşı yaptırmaya karar veren 13 yaşındaki öğrenci Gökçen Efe Demirpak, yaşıtlarına aşı çağrısı yaptı. Sağlık için aşının önemli olduğunu söyleyen Demirpak, “Herkes aşısını olsun. Sağlığınız için aşı olun. Benim canım acımadı, sizin de acımaz. Gelin aşınızı olun, sağlıklı olun” dedi.

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