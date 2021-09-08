Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan lise 11. sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16) ikinci derse girdiği anda bir anda fenalaştı.

Sınıf öğretmeni ve arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANNE VE BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Gencin daha önce herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, okulunda ise arkadaşları tarafından çok sevildiği bildirildi.

Gencin cenazesini almaya gelen baba Bülent ve anne Ebru Dur, ayakta durmakta güçlük çekti.

Gözü yaşlı anne ve babayı diğer yakınları teselli etti. Gözyaşları içerisinde teslim alınan cenazenin Kepez İlçesi Mazı Dağı mevkisinde bulunan mezarlıkta aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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