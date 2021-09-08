Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan Aygül A.İ., işten çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüğü sırada rögar kapağının üzerine basmasıyla 4 metre yükseklikten aşağıya düştü.

AFAD EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Yaralı kadını gören arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çukurun içine girmek için Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerine haber verdi.

KADIN ÇUKURDAN ÇIKARILDI

Merdiven yardımıyla çukura giren AFAD ekipleri istasyon kurarak yaralıyı yukarı taşıdı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yeri ile ilgili inceleme başlatırken, yaralı kadının sol bacağında kırık tespit edildiği öğrenildi.

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