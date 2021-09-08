Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de yaşayan ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen S.Ş.’nin evine üst kattan su akmaya başladı.

Durumu fark eden S.Ş., görme engelli olduğu öğrenilen üst komşusu Ö.İ.E.’nin dairesine giderek evine su akıttığını söyleyerek konuşmak istedi.

HAMİLE KADININ YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Kapıyı açan Ö.İ.E ile S.Ş. arasında tartışma çıktı. Korona pozitif olduğu öğrenilen Ö.İ.E., hamile kadının yüzüne tükürdü. Bir anda şok yaşayan kadın durumu polisi ekiplerine bildirdi.

Şikayetçi olan hamile kadın hastaneye giderek kontrol yaptırırken konu savcılığa iletildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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