Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde anne ve babanın ölümü sonrasında varisleri, evdeki eşyalara değer biçmeleri için müzayede yetkililerini çağırdı.

10 BİN TL EDECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDU

Gelen yetkililerin dikkatini, dolapta küçük yeşil kase çekti. Yetkililer, üzerinde herhangi bir işaret olmadığı için sıradan bir kap olarak gördükleri porselenin ancak 5-10 bin TL edeceğini tahmin ediyordu.

4 MİLYON TL'YE SATILDI

Yapılan incelemede porselenin tarihi bir eser olduğu, Çin'de 1.100 senesindeki Song hanedanından kalma olduğu belirlendi. Zamanında buhurdanlık olarak yapıldığı tahmin edilen kap Stamford Müzayede Evi’nde 320.000 sterline (3.700.000 TL) satıldı. İsimleri açıklanmayan mirasçılar kazandıkları servet sebebiyle büyük sevinç yaşadı.

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