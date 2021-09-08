Antalya'yı yasa boğan ölümler Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşandı. Kumluca ilçesinde, Ceylin Göktaş (30) isimli kadın hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise koronavirüs belirtileri başladı.
10 GÜNLÜK TEDAVİ İŞE YARAMADI
BEBEKLERİ SEZERYANLA ALDILAR, ANNEYİ KURTARAMADILAR
Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı. Nursel Aksoy'un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla aldılar.
Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu. Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Nursel Aksoy'un cenazesi de alınan koronavirüs tedbirleri eşliğine Finike Şehir Mezarlığında toprağa verildi.