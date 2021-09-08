Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlık ihbarı alarak adrese giden polis ekipleri, motosikletle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi fark etti.

POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin peşine düşen polis, bir süre sonra motosikleti durdurdu. Bu sırada motosikletten inen sürücü S.K. bıçakla bir polis memurunun üzerine yürüdü. Polis memuru zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirirken, diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

Hastaneye kaldırılan şüpheli S.K'nın uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan 20 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralı Küçükçekmece’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, kendilerini kovalayan polise ateş açtı. Olayda ilk bilgilere göre 2 polis memuru yaralandı.

Gaziantep'te dur ihtarına uymayan şüpheli polisle çatıştı Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, polise ateş açtı. Çıkan çatışmada bir polis memuru ile şüpheli yaralandı.