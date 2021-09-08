Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu Tavşancıl Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Can Gürdal (38) idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı.
SÜRÜCÜ SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ
Kazada tır sürücüsü kupa kısmında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Gürdal’ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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