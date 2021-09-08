Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta market alışverişine diye evden çıkan kadın, bir daha geri dönemedi. Dönüş yolunda çöp kamyonunun altında kalan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdehalelere rağmen hayata döndürülemedi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, kaza Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla Yıldırım (51), market alışverişinden sonra evine gitmek isterken İ.K. (35) yönetimindeki çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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