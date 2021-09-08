Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde kaza meydana geldi. S.C., idaresindeki otomobil ile Z.T., yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.
Kazada araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Otomobiliyle takla attı! Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi Antalya’da önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü otomobiliyle takla attı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelip aracın halini gören yakınları ise sürücünün hayatını kaybettiğini sandı. Sinir krizi geçiren yakınları, cep telefonundan sürücünün ambulanstaki fotoğrafının gösterilmesiyle sakinleştirildi.
Ergene'deki tren kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kazada vefat eden Suzan Aksoy’un eşi Halil Aksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.