Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen idaresi yetkililerine teslim edildi.
Marmaris’te 32 göçmen kurtarıldı Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içeresinde Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir’in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.