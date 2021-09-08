Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaplı ilçesi ile Mollabey köyü arasındaki Çayköyü mevkiinde akşam saat 20.30 sıralarında kaza meydana geldi. K.Ö. (57) idaresindeki minibüs, aynı istikamete giden N.D. (57) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan patpat, çay kenarında asılı kaldı.

EŞYALAR ÇEVREYE SAÇILDI

Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan patpat sürücüsü N.D. ile minibüs şoförü K.Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından patpattaki eşyalar çevreye saçılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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