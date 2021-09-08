Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de doğumunu sezeryan ile gerçekleştiren talihsiz kadın, ameliyat sonrası öldü. Vefat eden kadının eşi, karısının doktor ihmali sebebiyle hayatını kaybettiğini idiia etti.

SERVİSE ALINDIĞINDA FENALAŞTI

Alınan bilgiye göre, Fatma Gülbay pazartesi günü normal doğum için hastaneye gitti. Gülbay'ın yapılan tetkikler sonucu sezaryenle doğum yapmasına karar verildi. Bir erkek evlat dünyaya getiren kadın, servise alındığında fenalaştı. Müdahale edilen Gülbay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fatma Gülbay’ın cenazesi sabah saatlerinde otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

"DOKTOR İHMALİNDEN ÖLDÜ"

Doğum sonrası hayatını kaybeden Fatma Gülbay’ın eşi Kerem Gülbay, “Eşimi normal doğum için hastaneye getirdim. Doğumhaneye alınınca sezaryenle doğumu yaptılar. Çocuğum doğumdan sonra kuvöze alındı. Eşimi ise bizzat ailemle birlikte servise aldık. O dakikaya kadar eşim iyiydi. Bizden su istedi. Bizimle konuştu fakat 5 dakika sonra fenalaştı. Tekrardan ameliyathaneye alındı. Doktorlar 3 saat boyunca müdahale etti fakat kurtaramadılar” dedi.

Olayda doktorların ihmali olduğunu düşündüklerini anlatan Kerem Gülbay, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Hastane yetkilileri ise, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını ve gelen otopsi sonuçları sonrası açıklama yapılacağını bildirdi.

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